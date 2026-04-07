قمصان وتذاكر.. أرباح بالمليار تؤجّج منافسة الريال وبايرن

يُشكِّل التفوق الاقتصادي أحد محاور التنافس بين نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية الأوروبية تحقيقًا للأرباح المالية، ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، الذي يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة على هذا الصعيد.

وتُعزِّز القوة الاقتصادية قدرة كلٍّ منهما على تحقيق نموٍّ مستدامٍ، والبقاء في مواقع الريادة على المستويين الأوروبي والعالمي.

وتصدَّر الريال أندية القارة العجوز في إيرادات الموسم الماضي، وفق التقرير الذي أصدرته خلال شهر يناير الماضي شركة «Deloitte» العالمية المتخصِّصة في التدقيق المالي والاستشارات والخدمات المهنية.

وجنى النادي الإسباني مليارًا و161 مليون يورو خلال الموسم، ليُحلِّق في الصدارة للعام الثاني على التوالي.

وتُمثِّل الإيرادات التجارية نحو نصف المجموع الكلي لأرباح الريال، بواقع 594 مليونًا، حصل عليها من مبيعات القمصان، وعقود الرعاية، والشراكات مع أطراف أخرى.

وتأتي بعد ذلك إيرادات يوم المباراة، التي تشمل التذاكر ومقاعد الضيافة، وتليها حقوق البث.

وحسبَ Deloitte، أسهمت عناصر عدة في ارتفاع مدخولات الريال إلى هذا الحد، منها تضاعف مبيعات القمصان، ومنتجات متاجره، والضخ المالي من الرعاة والشركاء، فضلًا عن الدور الحيوي لملعب «سانتياجو برنابيو» بعد إعادة افتتاحه وتطويره في تعظيم أرباح يوم المباراة.

ويملك بايرن ميونيخ رقمين متباينين للإيرادات، أحدهما رصدته Deloitte، يضعه ثالثًا بعد ريال مدريد وبرشلونة، والآخر أعلنه النادي بنفسه، ويرتقي به إلى المركز الثاني خلف «الملكي» مباشرةً.

ويسجل تقرير الشركة المتخصِّصة في التدقيق المالي 860 مليون يورو إيراداتٍ لبايرن خلال الموسم الماضي، مقابل 974 مليونًا لبرشلونة، ثاني القائمة، أمَّا النادي الألماني، فأكد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تحصيله 978 مليونًا.

ويستفيد بايرن بصفةٍ خاصَّةٍ من الحضور الجماهير الغفير الذي يصاحب الفريق في مبارياته، ويضع مدرِّجاته دائمًا بين قائمة الأكثر اكتظاظًا في أوروبا.

وفي يناير الماضي، كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن جنى النادي خمسة ملايين و700 ألف يورو من مبيعات تذاكر كل مباراةٍ على أرضه فقط.

وانعكس التفوق الرياضي المستمر لفريقي كرة القدم في الناديين على شعبيتهما، ومدى جاذبيتهما للجمهور والرعاة والشركاء الاستراتيجيين ومنصات البث، ما زاد أرباحهما المالية بالتبعية.

ويتصدر الفريقان لائحة التتويجات ببطولة الدوري في بلديهما، مع وجود منافسةٍ شرسةٍ لريال مدريد من برشلونة في إسبانيا، بينما يغرد بايرن خارج السرب في ألمانيا.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، يعتلي الريال أيضًا لائحة الشرف بواقع 15 لقبًا، بينما يأتي بايرن ثالثًا مع ليفربول الإنجليزي بستة ألقابٍ لكلٍّ منهما، وخلف ميلان الوصيف بسبعة.

ومثلما ستجمع قمة الريال وبايرن، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين أول وثالث أكثر المتوَّجين، سيظهر فيها أيضًا أول وثالث أنجح أندية أوروبا اقتصاديًّا.