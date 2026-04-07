إصابة ويمبانياما تقلق سان أنطونيو سبيرز

أرخت إصابة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بظلالها على فوز فريقه سان أنطونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115ـ102، وأقلقت جماهير الفريق، خاصَّةً مع اقتراب الأدوار الإقصائية في NBA، الثلاثاء.

وبعد بدايةٍ ممتازةٍ في تكساس، سقط ويمبانياما، فارع الطول 2.24 متر، أرضًا، واشتكى من ألمٍ في الأضلاع إثر اصطدامه ببول جورج أثناء هجمةٍ مرتدةٍ.

وتوجَّه اللاعب «22 عامًا» إلى غرفة الملابس في وقتٍ مبكرٍ من الربع الثاني لتلقي العلاج لما وصفه الفريق بـ «كدمة في الضلع».

وعاد ويمبانياما، المرشح لنيل جائزة أفضل لاعبٍ في الدوري، إلى أرض الملعب، ليخوض دقائقَ قليلةً أخرى في نهاية الشوط الأول، لكنَّه غاب عن الثاني.

وسجل «ويمبي» 17 نقطةً، وأضاف إليها خمس متابعاتٍ، وثلاثة تصدياتٍ في 16 دقيقةً فقط.

وتحدَّث ميتش جونسون، مدرب سبيرز، عن حالة ويمبانياما دون أن يقدِّم مزيدًا من التفاصيل في المؤتمر الصحافي، قائلًا: «أعتقد أن عودته إلى اللعب في الدقائق الأربع أو الخمس الأخيرة من الشوط الأول كانت مؤشرًا إيجابيًّا».

وعلى الرغم من تسجيل جويل إمبيد، نجم سفنتي سيكسرز، أعلى رصيدٍ في المباراة بـ 34 نقطةً و12 متابعةً إلا أن سبيرز ردَّ بفضل أداءٍ هجومي متكاملٍ حيث سجل ستة لاعبين عشر نقاطٍ أو أكثر.

وبرز في صفوف الفائز ستيفون كاسل الذي حقق ثلاثيةً مزدوجةً جديدةً مع 19 نقطةً، وعشر متابعاتٍ، و13 تمريرةً حاسمةً، بينما أضاف ديلان هاربر 17 نقطةً، وفوكس 13.

وحقق سبيرز فوزه الـ 60 مقابل 19 هزيمةً الموسم الجاري، ليحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب «62-16»، بعد عامين من تعرُّضه إلى 60 خسارةً في العام الأول لويمبانياما بـ NBA.