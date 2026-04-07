الثلاثاء.. أمسية شعرية تجمع السفياني وابن عاجان

يُنظِّم مهرجان الفنون التقليدية، الثلاثاء، آخر أمسياته الشعرية في ميدان الدرعية.

ويشارك الشاعران عيضة السفياني ونبيل بن عاجان في آخر أمسيات الحدث الكبير عند الساعة 09:00 مساءً، وتستمر ساعةً ونصف الساعة.

وشهدت أمسيات المهرجان مشاركة سليمان المانع، وعناد الشيباني، ومحمد السكران، وسلطان بن بتلاء، وهلال المطيري، وخلف المشعان، وعبدالله عبيان، ورفعان العرجاني، وسعيد بن مانع، وعويد النجود.

وانطلق المهرجان 26 مارس الماضي في الدرعية، ويستمر حتى الخميس المقبل تحت إشراف وزارة الثقافة، ويتضمَّن عروضًا للفنون الأدائية من مختلف المناطق السعودية، منها فن المحاورة.

وعلى مسرح أمسيات الشعر النبطي، يُنظِّم المهرجان أمسياتٍ شعريةً، وورشًا لتعلُّم الفنون التقليدية للتعريف بأساسياتها عبر المشاركة العملية المباشرة بأسلوبٍ مبسَّطٍ، كذلك حكاية البحر، وهو عرضٌ حي، يستحضر أجواء البحر والساحل، ويقدِّم الأهازيج البحرية التي كانت تُستَخدم لتحفيز البحارة.

وتشمل الفعاليات أيضًا «جدارية الشعر النبطي» التي تُقدِّم تجربةً بصريةً وتفاعليةً، تستعرض تطوَّر الشعر النبطي بوصفه عنصرًا مؤثرًا في الفنون الأدائية. وتضمُّ منطقة الفعاليات المصاحبة للمهرجان «منطقة المتاجر» التي تُعنى بتقديم أزياء الفنون التقليدية الأدائية والإكسسوارات المرتبطة بها.