لام ينتقد الرقابة الفردية.. ويحذّر ألمانيا

أعرب فيليب لام، قائد المنتخب الألماني الأول لكرة القدم السابق، عن قلقه بشأن مستقبل الرياضة في بلاده حيث انتقد عودة أسلوب الرقابة الفردية، الذي وصفه بـ «أقل جودة من الأسلوب الإسباني».

وذكر لام لصحيفة «دي زيت» الأسبوعية، الثلاثاء: «حتى بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، يقع في هذا النهج التكتيكي الرجعي. متفاجئ لأن عديدًا من المدافعين في الدوري الألماني يعودون الآن إلى مراقبة منافسيهم حتى إلى دورة المياه. بايرن يفعل ذلك أيضًا، إذ يعتمد المدرب فينسنت كومباني أحيانًا على الرقابة الفردية».

وقال مدافع البايرن والمنتخب الألماني السابق: «يمكن أن يكون هذا إجراءً لفترةٍ قصيرةٍ إذا أردت أن تفاجئ منافسك، وأن تضعه تحت الضغط، كما يحدث في كرة اليد قبل صافرة النهاية مباشرةً، لكنه ليس استراتيجيةً صالحةً طوال المباراة، فملعب كرة القدم كبيرٌ جدًّا لذلك».

وتابع لام محذِّرًا: «تخلَّفت إيطاليا عن الركب، وإذا سلكت ألمانيا هذا المسار الجديد فقد يحدث لنا الأمر نفسه. المدرسة الإسبانية حلَّت محل المدرسة الإيطالية بوصفها نموذجًا متفوِّقًا بفضل دفاعها الموجَّه نحو الكرة، ومواقعها، وأدوارها المحدَّدة بوضوحٍ، وكرة القدم المنظَّمة التي تنقل اللعب إلى نصف ملعب المنافس».