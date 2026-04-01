من هو مدرب النصر الذي هزم الهلال بـ 4؟

في 27 يوليو 1978، وُلِدَ مارسيلو سالازار فيلو، مدرب فريق النصر تحت 21 عامًا لكرة القدم، في مدينة ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو، شمال شرقي البرازيل.

نشأ فيلو في حي نوبل، لكن الأحوال المادية لأسرته جعلته يقضي طفولته في ظروفٍ صعبةٍ، دفعته مبكرًا إلى ملاعب الشوارع والشواطئ، ليتشكَّل وعيه الكروي الأول في تلك البيئة غير المنظَّمة التي تُخرج كثيرًا من لاعبي البرازيل.

وبين عامَي 1996 و1999، مرَّ سالازار بمرحلةٍ تجريبيةٍ في كرة القدم ضمن صفوف فريق النوتيكو كابيباريبي، في فئة ما دون 20 عامًا، ثم انتقل في 1999 إلى نادي سبورت كلوب دو ريسيفي ليلعب لفئة الكبار في رياضة كرة الصالات، التي أصبحت لعبته المفضَّلة لاحقًا.

ولأن والدته من أصولٍ برتغاليةٍ فقد أتاح ذلك لفيلو لاحقًا حمل الجنسية البرتغالية، والدفاع عن منتخب البرتغال في كرة الصالات في أكثر من 50 مباراةً.

وشكَّل هذا الارتباط بالجنسية المزدوجة ركيزةً في مساره المهني اللاحق على مستوى العلاقات والشبكات الأوروبية.

وعام 2001، بدأت رحلة فيلو الأوروبية حين تلقَّى دعوةً للعب في بلجيكا مع نادي شارلوروا، ثم بين 2004 و2008، انتقل إلى إسبانيا، ومثَّل سرقسطة.

وخلال مسيرته البلجيكية، حقق أربعة ألقابٍ للدوري البلجيكي، إضافةً إلى كأس بلجيكا، كما أضاف أربع كؤوس أراجون.

شارك فيلو في كأس العالم للصالات 2004، وفي بطولتَي أوروبا 2005 و2007 إلى جانب أسماءٍ من قبيل جواو بينيديتو، وجويل كيروز، وزيزيتو.

وعن تلك المرحلة، قال في مقابلةٍ، نشرتها Flashscore: إن تمثيل المنتخب البرتغالي كان أعظم شرفٍ في مسيرته بوصفها لاعبًا على الرغم من عدم حصد أي لقبٍ في تلك الفترة.

وتوقف فيلو عن ممارسة كرة قدم الصالات عام 2012 حين كان يلعب في الكويت، وعقب اعتزاله استكمل دورات التأهيل لدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم CBF التي تُخرِّج المدربين.

وحرص طوال أعوام اللعب على متابعة التعليم الأكاديمي، إذ تخرَّج في تخصُّص التربية البدنية في البرازيل، كما أضاف خلال مسيرته دوراتٍ في إدارة الرياضة حتى بات مدربًا يحمل رخصةً مهنيةً.

وحصل سالازار على شهادة التربية البدنية من جامعة UPE عام 2000، ورخصة الدرجة A من CBF/FIFA في 2016، وهو الوحيد في ولاية بيرنامبوكو الذي يحمل هذه الرخصة، فضلًا عن دبلوم NSCAA الوطني الأمريكي عام 2016، وشهادة الماجستير في إدارة كرة القدم التطبيقية من معهد يوهان كرويف في برشلونة عام 2013، وبرنامج تدريب كرة القدم في أمستردام عام 2017.

وفي 2015 عمل مساعدًا تقنيًّا في منتخب الإمارات، وفي 2016 بدأ عمله معدًّا بدنيًّا في نادي الشباب الكويتي، وانتقل في 2017 إلى العمل مساعدًا تقنيًّا في الفئة الاحترافية.

وشهد عام 2018 انتقاله إلى السعودية للعمل مساعدًا للمدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا، ثم جاءت دعوة النصر له مع قدوم مانو مينيزيس، لكنَّ الأمور لم تسر على ما يُرام، ومرَّ النادي بمرحلة تقلُّبٍ في المدربين.

وفي يناير 2022، وصل المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، وقرَّر الرئيس إجراء تغييراتٍ هيكليةٍ في النادي بناءً على اقتراحٍ من المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي كان يغادر في ذلك الوقت، وأشار إلى أن سالازار قادرٌ على خدمة النادي خارج الملعب بشكلٍ أكبر.

وتولى سالازار في مرحلةٍ انتقاليةٍ الجلوسَ على دكة النصر في ست مبارياتٍ، وحقق أربعة انتصاراتٍ، وقد سبق ذلك عمله مساعدًا مع كلٍّ من مانو مينيزيس وروسو في النادي.

وشغل فيلو مناصبَ عدة في النصر، جمعت بين التدريب، وإدارة الكشافة، والمدير التنفيذي، وهو يتحدث خمس لغاتٍ بطلاقةٍ: البرتغالية، والعربية، والإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، ويحمل رخصة PRO.

وأشرف سالازار على عددٍ من الصفقات الكبرى للنادي، من بينها صفقة الحارس البرازيلي بينتو القادم من أتلتيكو بارانينسي، ووصف في مقابلاتٍ عدة كيف تحوَّلت النظرة إلى الدوري السعودي من كونه وجهةً للتقاعد إلى دوري تنافسي، يجذب أسماءً كبيرةً.

وفي الليلة الماضية، قاد البرازيلي، البالغ 47 عامًا، فريق النصر تحت 21 عامًا للتغلب على الهلال 4ـ0 في «ديربي» مصغَّر على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، ضمن الجولة الـ 20 والأخيرة من دوري جوِّي للنخبة.

ورفعت النتيجة رصيد النصر إلى 38 نقطةً، وأعادت ترتيبه من المركز الخامس إلى الثالث، ليدخل منطقة الأربعة الأوائل المؤهلة مباشرةً إلى دور الثمانية، في حين تجمَّد رصيد الهلال عند 40 نقطةً، وتراجع من الصدارة إلى المركز الثاني.