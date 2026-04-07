بعد 19 عاما.. رامزي يعتزل

وضع آرون رامزي، قائد المنتخب الويلزي الأول لكرة القدم السابق، حدًا لمسيرته الكروية في سن الـ35 عامًا، بعد مسيرة تخللها التتويج بخمسة ألقاب مع أرسنال الإنجليزي، وفقًا لما أعلن الثلاثاء.

وكتب رامزي، في حسابه على «إنستجرام»: «لم يكن قرارًا سهلًا. بعد تفكير عميق، قرَّرت اعتزال كرة القدم».

وأرفق رسالته بصورة له مرتديًا القميص الويلزي رقم 10، الذي ارتداه في كأس أوروبا 2016 في فرنسا، حين بلغ رامزي والمعتزل جاريث بيل ورفاقهما الدور نصف النهائي، حيث خسروا أمام البرتغال، وهو أفضل إنجاز لويلز في بطولة كبرى.

وقال اللاعب، الذي خاض 86 مباراة دولية سجَّل خلالها 21 هدفًا، وشارك أيضًا في كأس أوروبا 2020 وكأس العالم 2022: «كان شرفًا لي أن أرتدي قميص ويلز، وأن أعيش كل تلك اللحظات الرائعة معه».

وأضاف اللاعب، الذي قضى 19 عامًا داخل المستطيل الأخضر: «شكرًا لكل الأندية التي حالفني الحظ باللعب لها، وشكرًا لكل المدربين والأجهزة الفنية الذين سمحوا لي بتحقيق حلمي واللعب على أعلى مستوى».

وعلى صعيد الأندية، غادر المايسترو الويلزي مبكرًا كارديف متجهًا إلى لندن، حيث لعب مع أرسنال وخاض أفضل أعوام مسيرته بين 2008 و2019، محرزًا كأس إنجلترا ثلاث مرات «2014 و2015 و2017».

وبينما عجز عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع «المدفعجية»، الذين ما زالوا ينتظرون لقبهم الأول في الدوري الممتاز منذ 2004، تُوّج رامزي بطلًا لإيطاليا مع يوفنتوس في 2020.

وبعد محطات مع رينجرز الإسكتلندي ونيس الفرنسي، ثم عودة إلى ناديه الأم كارديف سيتي، خاض آخر تجاربه في المكسيك مع بوماس.. إلى حين «الفصل المقبل»، على حد تعبيره، ملمحًا إلى احتمال خوض مسيرة تدريبية في المستقبل.