ماذا تعرف عن نظام «دوري جوّي»؟

أُسدل الستار على مرحلة الدوري من بطولة «جوّي للنخبة تحت 21 عامًا»، الإثنين، بعد خوض 20 جولة كاملة، حسمت فيها هويات المتأهلين والهابطين قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتأهلت الفرق الأربعة الأولى وهي الاتفاق والتعاون والنصر والهلال إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، فيما تتنافس الفرق من المركز الخامس إلى الـ 12 في ملحق يُؤهل أربعة أندية أخرى لاستكمال الدور ربع النهائي، ثم تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى تحديد بطل النسخة الأولى من هذه المسابقة، وتهبط الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب.

وكان أكبر أحداث الجولة الأخيرة خسارة الهلال بقيادة محمد الشلهوب 0ـ4 أمام غريمه النصر، وهو ما أطاح بصدارته وأفقده اللقب الشرفي لصالح الاتفاق، الذي حسم المركز الأول. وإلى جانب الاتفاق، حجز الهلال في المركز الثاني، والنصر في المركز الثالث، والتعاون في المركز الرابع بطاقات التأهل المباشر إلى ربع النهائي.

بقية نتائج الجولة شملت فوز الأهلي 3ـ1 على القادسية لينجو من الهبوط، وتغلب الاتحاد على الشباب 4ـ1، واكتساح الفتح للرياض بـ6ـ0، بينما خسر التعاون أمام الخلود 1ـ3، على الرغم من تأهله المسبق.

الهابطون من البطولة هم الشباب والبكيرية والرائد والعدالة.

على صعيد الأرقام الإحصائية لمرحلة الدوري كاملة، تصدر الاتفاق والتعاون قائمة الأكثر انتصارًا بـ 12 فوزًا لكل منهما، وسجَّل الهلال 46 هدفًا ليكون الأقوى هجومًا، في حين استقبل النصر 19 هدفًا فقط ليكون الأقوى دفاعيًّا، بينما استقبل البكيرية 51 هدفًا وهو الأضعف دفاعيًّا، وسجَّل الشباب 14 هدفًا فقط في 19 جولة.

في سباق الهدافين، تصدر باسم العريني، مهاجم التعاون، القائمة بـ 17 هدفًا، يليه جلال السالم من الاتفاق بـ14 هدفًا، ثم عمار الغامدي من الاتحاد، وعبد الله آل عجيان من الخلود بـ 11 هدفًا لكل منهما، وعاصم محمد من النصر بـ10 أهداف.