فليك يدافع عن يامال قبل أتلتيكو مدريد

دافع الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عن نجمه الشاب لامين يامال، وجانبه «العاطفي»، مؤكدًا أنه سيدعمه «دائمًا» في مواجهة الانتقادات، قبل لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

وأظهرت لقطاتٌ، بثتها القنوات التلفزيونية الإسبانية في نهاية المباراة أمام أتلتيكو «2ـ1» في الدوري، السبت، الجناح «18 عامًا» وهو منزعجٌ بوضوحٍ من توبيخ أحد أعضاء الجهاز الفني له بعد فقدانه الكرة، كما تجاهل مصافحة مدربه أثناء خروجه من أرض الملعب.

وقال فليك، الذي دعا الصحافة إلى عدم إثارة «جدلٍ غير ضروري حول هذه اللقطة»: «ما يجب تذكُّره أن لامين لا يزال في الـ 18 من عمره، وبالنسبة لي، هو لاعبٌ مذهلٌ، ويتضح ذلك عند إعادة مشاهدة المباراة. ما يقدمه مذهلٌ».

وأضاف المدرب الألماني: «إنه في الـ 18 فقط، وأحيانًا يغضب عندما أستبدله، وأمام أتلتيكو وجد نفسه في وضعيةٍ، راوغ فيها أربعة، أو خمسة لاعبين، وسدَّد، ولم يتمكَّن من التسجيل. أحيانًا يشعر بالإحباط لعدم تسجيل هذا النوع من الأهداف. هو عاطفي، وهذا أمرٌ جيدٌ، وسأدعمه دائمًا».

ورأى المدرب السابق لبايرن ميونيخ، أن النجم الإسباني الصاعد، الذي حلَّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، يسير على الطريق الصحيح، واعدًا بأن يساعده وجهازه الفني على «مواصلة التقدم».

اختتم: «الجميع يرتكب الأخطاء أحيانًا. قلت له: لا مشكلة من حقك ذلك، وسأحميك دائمًا. هذا ما أريده له بأن يُظهر للجميع على أرض الملعب مدى قوته، لأنني متأكدٌ من أنه سيصبح من الأفضل، وربما حتى أفضل لاعبٍ في المستقبل».