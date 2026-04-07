فؤاد لـ«الرياضية»: تشرفت بغناء حفلة زواج تركي بن سلمان
القاهرة ـ حنان الهمشري 2026.04.07 | 05:47 pm
أعرب لـ«الرياضية» الفنان فؤاد عبد الواحد عن سعادته بعد غناء الرياض معيدة الخاصة بحفل زواج الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز.
وقال: «ألف مبروك للغالي الأمير تركي بن سلمان بمناسبة حفل زفافه.. سعدت وتشرفت بغناء الزفة في ليلة فرج ازدانت بها الرياض».
والزفة من كلمات الشاعر فهد المساعد، وألحان سلطان الناصر، وتوزيع مروان الحمادي، وتولى جاسم محمد المكس والماستر.
وكان الأمير تركي بن سلمان احتفل بزواجه على كريمة الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان، الأحد، في الرياض.
الرياض معيّدة
إهداء إلى الأمير تركي بن سلمان