فؤاد لـ«الرياضية»: تشرفت بغناء حفلة زواج تركي بن سلمان

أعرب لـ«الرياضية» الفنان فؤاد عبد الواحد عن سعادته بعد غناء الرياض معيدة الخاصة بحفل زواج الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال: «ألف مبروك للغالي الأمير تركي بن سلمان بمناسبة حفل زفافه.. سعدت وتشرفت بغناء الزفة في ليلة فرج ازدانت بها الرياض».

والزفة من كلمات الشاعر فهد المساعد، وألحان سلطان الناصر، وتوزيع مروان الحمادي، وتولى جاسم محمد المكس والماستر.

وكان الأمير تركي بن سلمان احتفل بزواجه على كريمة الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان، الأحد، في الرياض.

الرياض معيّدة

إهداء إلى الأمير تركي بن سلمان

كلمات الأغنية

لاثنى البارق طرف ليله وغنّا

لفوا البيرق على متونٍ تشيله

قامت العرضات والعارض تثنى

والرياض معيّده والعمر ليله

ليلنا في حضرة شيوخه تهنا

والسوالف في غلا تركي طويله

غن يالعارض.. شل بصوتك لحنّا

والعبي يانجد باطراف الجديله

تركي من اللي مثل تركي وطيبه

اللي رمى للمجد كفه وحاشه

بشاشته فيها من الله هيبه

أو هيبته فيها من الله بشاشه

على ربوعه ماتضيق الرحيبه

الطيب دايم رابطٍ فيه جاشه

وتركي ليامن طاب ماهي غريبه

هذا ولد وبل السحاب ورشاشه

سلمان سلمان الامور الصعيبه

لااستعسر الموضوع ينهي نقاشه

واخو محمد عز من يعتزيبه

وجه السعد ريف الوطن وانتعاشه

وحفيد ابو تركي عسى الله يثيبه

وحٌد و أسس مجد داره وعاشه

والجد الاخر مارضى بالغليبه

راكان كم «بيهٍ» شهد له و«باشه»

تركي ليامن طاب.. ماهي غريبة

من وين ماعنّز على الطيب ناشه