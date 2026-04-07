ريناد تُتوَّج بحزام السعودية

تُوِّجت ريناد جمال خالد، لاعبة نادي الوحدة، بلقب بطولة «حزام السعودية لنخبة الملاكمة» في نسختها الأولى، بعد فوزها بالمركز الأول والحزام الذهبي لفئة وزن 70 كجم، وذلك في ختام المنافسات التي نظَّمها الاتحاد السعودي للملاكمة، السبت الماضي، في الرياض.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 429 لاعبًا ولاعبة في الأدوار التمهيدية، فيما أسفر اليوم الختامي عن تتويج أبطال وبطلات في 20 وزنًا مختلفًا.

كما شهدت المرحلة الختامية تتويج 56 بطلًا وبطلة بأحزمتهم وميدالياتهم، بعد منافسات امتدت أربعة أيام، وبرزت خلالها مستويات فنية عالية ومواجهات قوية بين الأندية، في حفل ختامي عكس التطور المتسارع للملاكمة السعودية، والنجاح التنظيمي والفني للبطولة، بما يعزز حضور اللعبة إقليميًّا ودوليًّا.