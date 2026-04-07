اتحاد الطائرة يبحث التطوير مع أندية الممتاز

نظّم الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026ـ2027، بحضور اللجنة الفنية ولجنة المسابقات، ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتطوير المسابقات المحلية، ورفع مستوى التنافسية والاحترافية في الدوري.

وشهدت الورشة مشاركة أندية الدوري الممتاز، بما في ذلك الأندية الصاعدة حديثًا، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من المحاور التطويرية، التي تهدف إلى تعزيز جودة المنافسة، والارتقاء بالمستوى الفني للمسابقة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على منصة «إكس» تضمنت أبرز المقترحات المطروحة إضافة لاعب محترف أجنبي ثالث ابتداءً من الموسم المقبل، إلى جانب دراسة تطبيق نظام الأدوار النهائية «Playoff»، بما يسهم في زيادة الإثارة التنافسية، ومنح عدد أكبر من الفرق فرصة المنافسة على اللقب حتى الجولات الختامية.

كما ناقشت الورشة تنظيم التعاقد مع المدربين الأجانب من خلال وضع اشتراطات فنية واضحة، مع التأكيد على أهمية وجود مدرب مساعد معتمد ضمن الأجهزة الفنية، إلى جانب تشجيع الأندية على دعم المدربين السعوديين عبر برامج المعايشة الفنية والاستفادة من الخبرات الدولية.

وفي جانب الفئات السنية، تم بحث عدد من الجوانب التنظيمية، من أبرزها تحديد السن القانوني للاعبين، وآليات تعويض الأندية عند انتقال اللاعبين، إضافة إلى أهمية وضع إطار تنظيمي عادل يضمن حقوق جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستثمار في المواهب الوطنية.

وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الأندية ولجنة المسابقات، تتولى دراسة المقترحات وصياغة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالفئات السنية، تمهيدًا لاعتمادها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي يقودها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بهدف تعزيز مكانة الدوري الممتاز ورفع مستوى التنافسية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.