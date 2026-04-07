وكيل وزارة الرياضة يناقش خطط الجيل

استقبل نادي الجيل عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، الثلاثاء، وذلك خلال زيارته الرسمية للنادي برفقة عدد من مسؤولي الوزارة.

وشهدت الزيارة مناقشة أوضاع النادي وخططه المستقبلية، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب الإدارية والفنية، قبل أن يتجول الوفد ميدانيًا في مرافق النادي، والاطلاع على بيئة العمل، والالتقاء بعدد من منسوبي النادي.

وأكد وكيل وزارة الرياضة خلال الزيارة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأندية الرياضية، وتسعى إلى تمكينها ودعمها لتحقيق مستهدفاتها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وفقًا لبيان النادي على منصة «إكس».

من جانبه، عبّر عمر بوعركة، رئيس مجلس إدارة نادي الجيل، عن شكره وتقديره لوزارة الرياضة على دعمها المستمر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.