سباحة القادسية.. 50 ميدالية و4 كؤوس في بطولة المناطق

سجل فريق القادسية حضورًا قويًا في بطولة كأس أندية المناطق للسباحة التي اختتمت منافساتها في مدينة حائل، بحصاد 50 ميدالية، منها 26 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، حيث جاءت 43 ميدالية في السباقات الفردية بواقع 21 ذهبية و13 فضية و10 برونزيات، إضافة إلى ست ميداليات في سباقات التتابع تضمنت خمس ميداليات ذهبية في فئات 13-14 و15-17 والعمومي، إلى جانب ميدالية برونزية لفئة 9-10 أعوام، وأخرى مماثلة لفئة الأكاديمية.

وطبقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» نجح الفريق القدساوي في تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، والتتويج بكأس المركز الأول لفئات العمومي والأكاديمية و9-10 أعوام و15-17 عامًا، في تأكيد واضح على جودة العمل القاعدي وتطور المواهب الشابة.

من جانبه، أكد عباس الجمعة، إداري فريق القادسية للسباحة، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة عمل جماعي متكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة، إلا أن لاعبي القادسية قدموا مستويات فنية مميزة تعكس حجم التحضير والاستعداد.

وأضاف أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السباحة بالنادي، خاصة مع بروز عدد من المواهب الواعدة في الأكاديمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل لرفع مستوى الإنجازات وتحقيق نتائج أكبر في البطولات القادمة، بما يواكب طموحات إدارة النادي وجماهيره.