بأزمة قلبية.. رومانيا تودع لوتشيسكو

توفي ميرتشا لوتشيسكو، المدرب السابق لمنتخب رومانيا الأول لكرة القدم، الثلاثاء متأثرًا بأزمة قلبية، حسبما أُعلن في بيان المستشفى في بوخارست حيث كان يتلقى العلاج.

ويعد لوتشيسكو «80 عامًا» أحد أنجح المدربين ولاعبي كرة القدم في رومانيا، وأول من قاد المنتخب للتأهل إلى كأس أوروبا عام 1984. وعين للمرة الثانية على رأس الجهاز الفني للمرة الثانية في أغسطس 2024.

وقاد لوتشيسكو المنتخب للمرة الأخيرة قبل أسبوعين، حين أنهت تركيا آمال رومانيا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998، بالفوز عليها 1-0 في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الروماني للعبة الاستغناء عن خدمات لوتشيسكو في بيان، مذكرًا بسجله الذي تضمن 11 فوزًا وتعادلًا واحدًا وست هزائم.

وسبق للوتشيسكو أن أشرف على تدريب المنتخب في ثمانينيات القرن الماضي، وقاده إلى أول تأهل في تاريخه إلى كأس أوروبا عام 1984، قبل أن يغادر المنصب بعد عامين من دون التأهل إلى مونديال المكسيك.

وكان لوتشيسكو لاعبًا دوليًا مع بين عامي 1966 و1979، كما حمل شارة القيادة خلال كأس العالم 1970 في المكسيك.

وامتدت مسيرته التدريبية على مستوى الأندية من رومانيا إلى إيطاليا وتركيا وأوكرانيا، وحقق خلالها أكثر من 30 لقبًا.

وفي عام 2024، صرّح بأنه كان سيعدّ نفسه جبانًا لو رفض تولي تدريب المنتخب الروماني.

كما تولى تدريب منتخب تركيا بين عامي 2017 و2019.

وأُصيب لوتشيسكو بوعكة صحية قبل نحو عشرة أيام خلال التحضير لمباراة تجريبية أمام سلوفاكيا، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكان من المقرر أن يغادره الجمعة بعد العلاج اللازم لتثبيت إيقاع القلب، حسبما أفاد الاتحاد المحلي للعبة، لكنه تعرض لأزمة قلبية في ذلك اليوم.