«فيفا» يحقق في عنصرية الجماهير الإسبانية

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، إجراء تأديبيًا بحق الاتحاد الإسباني للعبة على خلفية هتافات عنصرية شابت المباراة الدولية التجريبية لمنتخب بلاده أمام مصر الأسبوع الماضي في برشلونة.

وتخللت المباراة التي جمعت 31 مارس الماضي بين منتخبين ضمنا التأهل إلى كأس العالم 2026 ونظمت على ملعب نادي إسبانيول، هتافات معادية للإسلام «من لا يقفز فهو مسلم» رددها جزء من الجماهير الإسبانية.

وندد بيدرو سانشيس، رئيس الوزراء، خاصة بما وصفه بـ«حادث غير مقبول»، مشيرًا إلى «أقلية» من مشجعين شوّهوا صورة إسبانيا التي ستنظم كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال والمغرب، البلد الذي يشكل المسلمون فيه غالبية السكان.

ورغم جهود السلطات وصدور أحكام قضائية عدة، تشكل هذه القضية مثالًا جديدًا على صعوبات كرة القدم الإسبانية في القضاء على العنصرية داخل الملاعب وأرضية الميدان، حيث تكاثرت الحوادث في الأشهر الأخيرة.