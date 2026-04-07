«الحكام الإسبانية»: مارتن يستحق الحمراء

اعترضت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على قرار عدم طرد جيرارد مارتن، مدافع فريق برشلونة، في مباراة أتلتيكو مدريد السبت الماضي لحساب الجولة الـ 30 للدوري.

ونشر الاتحاد في تقريره بعد مراجعة مقطع الفيديو أن القرار الصحيح كان منح اللاعب البطاقة الحمراء بعد اصطدامه بأحد لاعبي أتلتيكو.

وكان الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير، وخلال البث التلفزيوني المباشر، فسر اللعبة بشكل صحيح، وفقًا للإرشادات التي يتبعها الحكام في مثل هذه الحالات، من ناحية شدة التدخل ومساحة الاصطدام وعواقبه، ويعاقب مبدئيًا ببطاقة حمراء للعب الخشن، ورغم ذلك بعد تدخل تقنية الفيديو VAR مع تغيير القرار إلى بطاقة صفراء، وهو ما تعترض عليه الآن اللجنة الفنية للحكام بشدة.

وكان الحكم قد عدل قراره بالاكتفاء بالبطاقة الصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو، بعدما كان قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه مارتن في بداية الأمر، علمًا بأن المباراة كانت قد شهدت طرد نيكو جونزاليس من أتلتيكو مدريد لحصوله على إنذارين قبل أن تغير VAR القرار إلى طرد مباشر لإيقافه هجمة واعدة لبرشلونة.