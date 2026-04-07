بعد 15 أسبوعا.. ليفربول يستعيد إيزاك

أُدرج المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في تشكيلة فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ولم يخض إيزاك سوى 16 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله من نيوكاسل العام الماضي في صفقة قياسية على الصعيد البريطاني بلغت 169 مليون دولار، بعدما عانى من الإصابات.

وفي ديسمبر، تعرض إيزاك لإصابة في أسفل الساق إثر تدخل من الهولندي ميكي فان دي فين أثناء تسجيله هدف الافتتاح في الفوز على توتنهام 2-1، وخضع أيضًا لجراحة في الكاحل.

وبعد غياب لمدة 15 أسبوعًا، بات ابن الـ26 عامًا جاهزًا أخيرًا للعودة إلى تشكيلة ليفربول.

وبحسب بيان الثلاثاء غادر إيزاك رفقة زملائه إلى باريس، استعدادًا للمباراة التي سيستضيفها ملعب «حديقة الأمراء» الأربعاء.

وعاد إيزاك إلى التدريبات الجماعية الخميس الماضي، وتدرب مع زملائه صباح الثلاثاء قبل السفر إلى فرنسا.

وكان لغياب إيزاك تأثيره الواضح، وقد يشكل وجوده ضمن قائمة الـ21 لاعبًا في رحلة باريس دفعة معنوية كبيرة لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الذي يعاني تراجعًا في النتائج.

ويتزايد الضغط على سلوت وفريقه بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي 0-4 السبت في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الممتاز، ما يجعل دوري أبطال أوروبا أمله الأخير لإحراز لقب الموسم الجاري.

وستكون مواجهة ربع النهائي ثأرية لليفربول إذ خرج على يد الفريق الفرنسي الموسم الماضي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.