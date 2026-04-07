النصر يفتقد مارتينيز.. ومصير كومان يتحدد خلال يومين

تأكد غياب الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة الأخدود، السبت في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي لعدم اكتمال الجاهزية، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدافع الإسباني واصل برنامجه التأهيلي، الثلاثاء، من دون أن يلتحق بالتدريبات الجماعية.

ويعاني مارتينيز من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية لحق به قبل فترة التوقف الدولية في مارس الماضي، وخضع على إثره إلى برنامج تأهيلي حال دون مشاركته في مباراة النجمة الماضية التي كسبها فريقه 5-2 في الجولة الـ27 من الدوري.

وفي السياق ذاته، عاد الجناح الفرنسي كينجسلي كومان إلى التمارين الانفرادية بعد أن شارك بشكل جزئي مع زملائه في الحصة التدريبية، الإثنين، لكن المصادر عينها أكدت مشاركته أمام الأخدود ستحدد خلال اليومين المقبلين.

وتعرض كومان لإصابة عضلية منتصف الأسبوع الماضي، وعلى إثرها افتقد الفريق إلى جهوده في لقاء النجمة الأخير.

وعلى صعيد التحضيرات، عمد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق النصراوي إلى تنويع الحصة التدريبية، الثلاثاء، إذ بدأها بالتركيز على النواحي اللياقية، وبعدها فرض تدريبات تكتيكية عبر محطات متنوعة.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 70 نقطة، بينما يملك الأخدود 16 نقطة في المركز الـ17 قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.