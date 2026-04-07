قبل النصر.. الوصل يوقف السناني وبوفتيني

أعلن نادي الوصل الإماراتي، الثلاثاء، عن إيقاف الثنائي خالد السناني وسفيان بوفتيني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عن المشاركة لحين استكمال الإجراءات الانضباطية.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تعلن شركة الوصل لكرة القدم إيقاف كل من السناني وبوفتيني عن المشاركة مع الفريق الأول حتى إشعار آخر، ⁠وذلك إلى حين ‌استكمال الإجراءات ‌الداخلية وفقًا للوائح المعمول ​بها».

ولم يكشف ‌النادي الإماراتي عن تفاصيل أسباب ‌الإيقاف، غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن خالد السناني حارس المرمى والمدافع المغربي سفيان بوفتيني ‌دخلا في مشادة مع الجماهير عقب صفارة نهاية مواجهة الشارقة التي خسرها الفريق 1-2 ضمن منافسات الدوري، ⁠ما ⁠دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار الإيقاف لحين انتهاء التحقيقات الداخلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكانت جماهير الوصل قد حملت الحارس السناني مسؤولية استقبال شباك الفريق لأهداف حاسمة في المباريات الأخيرة، ما أدى إلى ​نزيف النقاط.

ويحتل الوصل ​حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويأتي إيقاف السناني وبوفتيني قبل نحو 12 يومًا من مواجهة النصر السعودي المقررة 19 أبريل الجاري على ملعب زعبيل ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2.