آسيا وأوقيانوسيا.. عدنان يخطف 4 فضيات

حقق الرباع عدنان سعيد إنجازًا مميزًا في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفع الأثقال التي جرت في بانكوك بعدما نال أربع ميداليات فضية في منافسات وزن 54 كجم.

وجاءت ميدالياته على النحو التالي: ميداليتان فضيتان في منافسات آسيا أفضل رفعة والمجموع إلى جانب ميداليتين فضيتين في منافسات آسيا المفتوحة أفضل رفعة والمجموع ليؤكد بذلك استمرارية تألقه في مختلف فئات المنافسة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على منصة «إكس» يعد هذا الإنجاز إضافة مهمة لمسيرة عدنان نور سعيد بما يؤكد الجهود المبذولة في الإعداد والتطوير مما يعزز من حظوظه في تحقيق مزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.