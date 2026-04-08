البديلان يضعان أرسنال على أعتاب نصف نهائي الأبطال

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي الاول لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين والقاتل على مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي 1-0 الثلاثاء، على ملعب «جوزيه ألفالاده» في لشبونة في ذهاب ربع النهائي.

وسجل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما جاء من على مقاعد البدلاء ليستغل تمريرة بديل آخر وهو البرازيلي جابرييل مارتينللي.

ويلتقي الفريقان مجددًا 15 أبريل الجاري، على ملعب الإمارات في لندن، حيث يحتاج لشبونة للفوز بأكثر من هدف، أما أرسنال فيكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.

دخل أرسنال المباراة بطموحات العودة إلى الانتصارات بعدما تلقى صدمتين مؤخرا، الأولى خسارة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي 0- 2، بعدما تفوق فريق المدرب بيب جوارديولا بشكل واضح، والثانية كانت مفاجأة الخسارة 1- 2 من ساوثهامبتون فريق الدرجة الثانية في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفقد أرسنال بطولتين من أصل 4 ينافس عليها الموسم الجاري ، ليصبح أمله ينصب على دوري الأبطال والدوري الإنجليزي.

وسيخوض أرسنال مواجهة محلية قبل ذلك على مستوى الدوري الإنجليزي ضد بورنموث المقبل، بينما يخوض لشبونة أيضًا مباراة بالدوري البرتغالي أمام إستريلا دا أمادورا في اليوم نفسه.