بالتعادل.. الأهلي يبتعد خطوة عن اللقب المصري

ابتعد فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم خطوة أخرى عن الدفاع عن لقبه بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-1 الثلاثاء على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة في ختام الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل للدوري.

وتقدم سيراميكا كليوباترا عبر الجنوب إفريقي فخري لاكاي «40»، وأدرك ياسر إبراهيم التعادل «82».

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة حين رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للأهلي على الرغم من استدعاء حكم الفيديو المساعد VAR لوجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الفريق الأحمر وجهازهم الفني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر قبل خمس جولات على نهاية الموسم، فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد بسام. وكانت أخطر فرص الضيوف في الدقيقة 26 حين أرسل المغربي يوسف بلعمري كرة عرضية من الجهة اليسرى مرت من أمام الجميع ووصلت إلى محمد هاني الذي أعادها إلى المالي أليو ديانج فسددها بقوة أبعدها سعد الدين سمير قبل أن تصل إلى المرمى.

ونجح سيراميكا كليوباترا في افتتاح التسجيل عكس سير اللعب بتسديدة قوية للاكاي من خارج المنطقة لم ينجح حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير في التعامل معها فارتدت من يده خلف خط المرمى «40».

وحاول الأهلي إدراك التعادل قبل نهاية الشوط وأرسل هاني عرضية قابلها محمود حسن «تريزيجيه» برأسية مرت بجوار القائم.

ودفع المدرب الدنماركي للأهلي يس توروب بحسين الشحات بدلًا من ديانج مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتعزيز هجوم الفريق الساعي وراء قلب النتيجة.

ومرر الشحات كرة أرضية إلى تريزيجيه لكن تسديدته مرت بجوار القائم من مسافة قريبة «55». ودفع توروب بالثنائي محمد شريف والمغربي أشرف بن شرقي بدلًا من مروان عثمان وبلعمري «66»، ثم بالتونسي محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر بدلًا من أحمد سيد «زيزو» ومروان عطية «80»

وأثمر ضغط الأهلي هدف التعادل عندما انبرى بن رمضان إلى ركلة ركنية لمسها بن شرقي بالكعب وقابلها ياسر إبراهيم بتسديدة أرضية مباشرة سكنت شباك بسام «82».

وكاد سيراميكا يستعيد تقدمه في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي حين قاد البديل محمد عبد الله هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى لاكاي الذي هيأها إلى أيمن موكا المنفرد لكنه سددها بغرابة فوق العارضة.

وفي مباراة ثانية فاز إنبي على سموحة 2-0.

وتشارك الأندية السبعة الأولى في الدور الأول في مجموعة تحديد البطل والفرق التي تمثل مصر في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» الموسم المقبل، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد.

وتلعب الجولة الثانية التي يغيب عنها الزمالك السبت المقبل، بمباراتي بيراميدز مع المصري، والأهلي مع سموحة، وإنبي مع سيراميكا كليوباترا.