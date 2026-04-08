سيميوني: نعرف نقطة ضعف برشلونة

أوضح الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن الهجوم الناري الذي يملكه برشلونة منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هو نقطة ضعفه وسيحاول استغلالها في جولة الذهاب الأربعاء.

وهذا خامس لقاء بين الفريقين الموسم الجاري بعد جولتي الذهاب والإياب في الدوري والتي كانت من نصيب برشلونة، ونصف نهائي كأس الملك وسقط فيها الفريق الكاتالوني، حامل اللقب، برباعية نظيفة قبل أن يفوز بثلاثية ويودع المسابقة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي الثلاثاء قبل أن يحلّ فريقه ضيفًا على برشلونة: «لن تتغير المباراة كثيرًا، وأنا أفكر فقط في برشلونة.. لدينا احترام كبير للمنافس، لكن أيضًا حماسنا كبير للمباراة، ونحن نعرف ما نحن عليه، والفريق الذي نواجهه».

وعن أسلوب اللعب، أوضح: «كل الفرق التي تتميز في الهجوم لا تدافع بشكل جيد، وبرشلونة مثال على ذلك، هذا أمر طبيعي ومنطقي، ونحن نعمل على تحسين النواحي الهجومية لدينا».

تطرق المدرب الارجنتيني إلى قوة منافسه قائلًا: «دوري الأبطال بطولة معقدة، وبرشلونة فريق قوي للغاية على ملعبه، وسنحاول أن ندفع المباراة إلى حيث نستطيع أن نسجل في مرماهم».

أما بخصوص غياب الحارس السلوفاكي الدولي يان أوبلاك، قال سيميوني: «هو في حالة أفضل، ويعمل بشكل جيد، لكنه ليس جاهزًا، من الأفضل أن يستمر موسو».

وكان أتلتيكو سقط في ملعبه أمام برشلونة السبت 1-2 لحساب الجولة الـ 30 للدوري الإسباني.