بعد 25 عاما.. بايرن ينتصر في الـ«برنابيو»

قطع فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم شوطًا كبيرًا نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه ذهابًا 2-1 على ريال مدريد الإسباني، وهو الأول في معقل حامل اللقب القياسي في ألقاب البطولة «15» منذ 2001.

ويدين البايرن بفوزه إلى المهاجمين الكولومبي لويس دياس «15» والإنجليزي هاري كاين «46» اللذين وضعاه في المقدمة، قبل أن يقلص الفرنسي كيليان مبابي الفارق «74».

ويلعب الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وليفربول الإنجليزي اللذين يلتقيان ذهابًا في باريس الأربعاء.

ولم يفز بايرن على الريال في مدريد منذ 2001 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم «1-0»، لكنه خرج منتصرًا عام 2012 من مواجهة نصف النهائي أيضًا بركلات الترجيح بعد خسارته لقاء الإياب في «سانتياجو برنابيو» 1-2، وهي نفس نتيجة فوزه ذهابًا في ملعبه.

صحيح أن الفريقين دخلا اللقاء وهما متعادلان من حيث عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة، بواقع 12 لكل منهما مقابل 4 تعادلات، إلا أن ريال حسم المباريات الأربع الأخيرة بينهما «بمجموع الذهاب والإياب»، آخرها 2024 في نصف النهائي حين تعادلا ذهابًا 2-2 في ميونيخ وفاز «الملكي» إيابًا 2-1 بهدفين في الثواني الأخيرة من خوسيلو.

بادر بايرن إلى الهجوم منذ البداية وهدد مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين في أكثر من مناسبة، لكن الفرصة الأولى الخطرة كانت مدريدية عبر مبابي بعد تمريرة بينية من التركي أردا جولر، لكن مانويل نوير دافع عن مرماه ببراعة «16».

ومن انطلاقة للهداف الفرنسي مبابي، كاد البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل بتسديدة أرضية من مشارف منطقة الجزاء لكن نوير تألق مجددًا وأنقذ فريقه «18».

ومن خطأ فادح لتياجو بيتاريتش في إعادة الكرة لحارسه، كاد سيرج جنابري أن يخطف هدف التقدم لبايرن لكن لونين كان على الموعد لإنقاذ الموقف «28»، ثم انتقل الخطر إلى الجهة الأخرى وتألق نوير مجددًا في وجه محاولة لمبابي «29».

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول خطف البايرن هدف التقدم عندما ارتدت تمريرة فينيسيوس من أوليسيه، فانطلق البافاري بهجمة مرتدة سريعة وصلت عبرها الكرة إلى دياز بتمريرة من جنابري داخل المنطقة، فسددها الكولومبي في شباك لونين «41».

ولم يكد يبدأ الشوط الثاني إلا استقبل الريال الهدف الثاني بعد خطأ في منتصف الملعب من ألفارو كاريراس، ووصلت الكرة إلى أوليسيه الذي مررها على مشارف منطقة الجزاء لهاري كاين العائد إلى الفريق بعدما غاب عن مباراة الدوري نهاية الأسبوع بسبب الإصابة، فأطلقها على يسار لونين الذي لمسها من دون أن يمنعها من دخول شباكه «46»، مسجلًا هدفه الـ 11 في المسابقة الموسم الجاري والـ 49 في 41 مباراة بكافة المسابقات.

وفرط فينيسيوس بفرصة تقليص الفارق بعد خطأ فادح للمدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، لكنه سدد الكرة بجانب القائم بعد انفراده بنوير «61».

وزج أربيلوا بجود بيلينجهام، العائد من الإصابة، في محاولة للعودة إلى اللقاء، وكاد أن يتحقق له ذلك لولا تألق نوير في وجه مبابي بعد تمريرة من لاعب الوسط الإنجليزي «65».

وأسفر الضغط المدريدي عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 74 بتوقيع مبابي بعد تمريرة عرضية من المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.