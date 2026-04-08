القادسية يتفق مع «أديداس»

أبرمت إدارة نادي القادسية اتِّفاقًا مع شركة الملابس العالمية «أديداس»، ينصُّ على تزويد فرق النادي بالأطقم الموسم المقبل، وفق ما ذكرته لـ«الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ. وطبقًا للمصادر ذاتها، وصل الطرفان إلى اتِّفاق نهائي، يُنتظر التوقيعُ عليه رسميًّا خلال الأيام المقبلة. وكان القادسية اعتمد في الموسمين الماضيين على شركة نايكي الأمريكية لتزويد فرقه بالأطقم.

و«أديداس» شركةٌ عالميةٌ رائدةٌ في مجالها، وتُقدِّم خدماتها إلى عددٍ كبير من الأندية العالمية، من أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، أمَّا محليًّا فترتبط بالمنتخب السعودي، وناديي النصر والأهلي.