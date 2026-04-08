سليمان وحامد يعوضان ديميرال وإيبانيز

يقود محمد سليمان وريان حامد خط دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مواجهة مقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفقًا لمصادر «الرياضية».

ويأتي الدفع بالثنائي في ظل غياب البرازيلي روجر إيبانيز، إلى جانب التركي ميريح ديميرال، إذ يحل محمد سليمان بديلًا للأول، فيما يعوض حامد غياب الثاني، في مشاركة تُعد الأولى لهما إلى جانب بعضهما خلال الموسم الجاري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى استبعاد إيبانيز وزكريا هوساوي وفالنتين أتانجانا، إضافة إلى ديميرال، عن مرافقة بعثة الفريق إلى المجمعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 65 نقطة، متساويًا مع الهلال الوصيف بفارق الأهداف، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر النصر، فيما يأتي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.