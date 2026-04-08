متسائلا عن مخاوف الهلاليين.. رئيس الخلود يتحدى

ارتفعت سخونة المشهد قبل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الخلود، بعدما عدّ الأمريكي بين هاربورج، رئيس النادي القصيمي، تكفل الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي لـ «الأزرق»، بنصف قيمة تذاكر المواجهة، علامة خوف.

وكان الهلال أعلن عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، تكفل عضوه الذهبي بنصف قيمة تذاكر المباراة المقّدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، ووجَّه له الشكر على بادرته.

وحظي الخبر بتفاعل واسع لدى نشره على منصة «إكس»، ودخل بين هاربورج على الخط بتغريدة كتب فيها: «يبدو أنَّ سمو الأمير الوليد ومسؤولي فريق الهلال يشعرون بالخوف من قوة جماهيرية الخلود».

وعدّ مغردون تعليق هاربورج استفزازيًا، بحكم فارق الجماهيرية الكبير بين الفريقين، ولا سيما في الرياض التي تحتضن اللقاء على ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال.

في المقابل، رأى آخرون التغريدة رفعًا لسقف التحدي من الأمريكي، الذي اعتاد على الحضور لمساندة فريقه في كل مباراة.

وأشار قطاع ثالث من المغردين إلى تضمن تعليق رئيس الخلود إيحاءً تهكميًا، على غرار ما يلجأ إليه المسؤولون أحيانًا لممارسة الضغط على الطرف الآخر.

ويملك الخلود سجلًا متواضعًا في مبارياته مع الهلال منذ صعوده إلى «روشن» صيف 2024، قادمًا من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

والتقى الطرفان 3 مرات في الدوري، بواقع اثنتين خلال الموسم الماضي، إلى جانب مواجهة الدور الأول من النسخة الجارية، وحسم الهلال جميع اللقاءات لمصلحته.