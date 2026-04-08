الهلال والخلود.. بروفه قبل نهائي الكأس

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الخلود عند الـ 09:00 من مساء الأربعاء في مباراةٍ مقدَّمةٍ من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي بسبب مشاركة الأول في الأدوار الإقصائية من نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُجرى في جدة الأسبوع المقبل.

وتعدُّ مواجهة الليلة بروفةً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تأهل الفريقان إليه عقب إقصائهما الأهلي والاتحاد في نصف النهائي، 19 مارس الماضي.

وسبق للفريقين أن التقيا في ثلاث مباريات بدوري المحترفين، انتهت جميعها زرقاء الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا 4ـ2 و 5ـ1، وفي الدور الأول للموسم الجاري 3ـ1، سُجِّلت عن طريق الصربي سيرجي سافيتش، والفرنسي ثيو هيرنانديز «هدفين»، بينما أحرز للخلود راميرو إنريكي.

وخرج الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، والإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب الخلود، في مواجهة الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي 2ـ2 أمام التعاون والخليج.

واستعاد إنزاجي خدمات الصربي سيرجي سافيتش بعد أن غاب عن المواجهة الماضية بداعي تراكم البطاقات، وسالم الدوسري، قائد الفريق، وسلطان مندش عقب تعافيهما من الإصابة، بينما سيُحدِّد التدريب الأخير مشاركة الفرنسي كريم بنزيما من عدمها.

ويحتل الهلال المركز الثاني في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطةً، وبفارق خمس نقاطٍ عن النصر المتصدر مع تبقي سبع جولاتٍ على النهاية، فيما يملك الخلود 26 نقطةً في المركز الـ