نيوم يتحدى صحوة الاتحاد

يستقبل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفه نيوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

ويدخل صاحب الأرض المواجهة من موقع المركز السادس بـ 45 نقطة، حصدها عبر 13 فوزًا و6 تعادلات و8 هزائم، ساعيًا إلى مواصلة زخم الانتصار الذي حققه على الحزم في الجولة الماضية وكسر موجة التذبذب التي أربكت مسيرته الموسم الجاري.

وتتصدر قائمة غيابات كونسيساو قبل هذا اللقاء أسماء بارزة، إذ يفقد موسى ديابي جراء الإيقاف الذي أعقب طرده في مباراة الحزم، فيما يغيب المهاجم صالح الشهري بسبب الإصابة.

ويطمح أصفر جدة إلى تجاوز عقبة نيوم قبل الدخول في معترك الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة التي تلوح في الأفق، وهو يريد دخولها بأعلى مستوى ممكن بعد أن ضاعت منه فرصة الدفاع عن لقب الدوري مبكرًا.

في الجهة الأخرى، يقف نيوم عند المركز الثامن برصيد 36 نقطة، ويطمح إلى تقليص الفارق مع الفرق المتقدمة وتحسين موقعه في جدول الترتيب.



ومنح الفريق نفسه جرعة من الثقة بفوزه على الفيحاء في الجولة الماضية، ويعلم تمامًا أن انتزاع النقاط الثلاث من ملعب الاتحاد سيغير كثيرًا في حساباته.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الاتحاد 3ـ1 في تبوك ضمن الجولة الـ 12.