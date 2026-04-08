أمام الأهلي.. الفيحاء ينشد الانتصار الغائب 1658 يوم

يستقبل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الأربعاء، نظيره الأهلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وينشد الفيحاء خلال المواجهة تحقيق الانتصار الثاني له أمام الأهلي في دوري المحترفين والغائب 1658 يومًا، وتحديدًا منذ 23 سبتمبر 2021، حينما انتصر عليه بنتيجة 2ـ0.

وتواجه الفريقان في مسابقة الدوري 13 مرة نجح خلالها الأهلي في تحقيق ثمانية انتصارات، وكسب الفيحاء مواجهة، وحضر بينهما التعادل أربع مرات.

وخلال النسخة الجارية من المسابقة، يحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب برصيد 65 جمعها من 20 انتصارًا وخمسة تعادلات وخسارته مواجهتين.

فيما يأتي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 33 نقطة من تسعة انتصارات، وستة تعادلات، و12 خسارة.