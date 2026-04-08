سيميدو: الأهلي صعب.. واللقب بين النصر والهلال

وُلد الغيني ألفا سيميدو، لاعب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، عام 1997 في بيساو، عاصمة بلاده، ومنذ صغره كان مولعًا بكرة القدم، إذ بدأ مسيرته من نادي فيدجوس دي بيديراس، وفي سن الـ16 عامًا حزم حقائبه متوجهًا صوب أوروبا، ليبدأ رحلة جديدة مثّل خلالها عديدًا من الأندية ومنها موريرينسي وبنفيكا.

واستمر سيميدو في الملاعب البرتغالية حتى 2022، قبل أن ينتقل إلى الملاعب السعودية عبر بوابة نادي الطائي، ومن ثم ينتقل إلى نيوم، ويحط رحاله أخيرًا في الفيحاء.

وفي حواره مع «الرياضية»، يتحدث الغيني سيميدو عن تجربته في الدوري السعودي، وأصعب الفرق من وجهة نظره، كما تطرق إلى مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي.

01

منذ انضمامك إلى دوري روشن السعودي.. ما أكثر ما لفت نظرك في مستوى المنافسة؟

انضممت إلى الدوري السعودي عام 2022 مع الطائي، ومنذ ذلك الوقت أستطيع القول إن مستوى المنافسة تطور كثيرًا، والدوري يمر بمرحلة تطور رائعة، والفرق أصبحت أكثر تنافسية واستعدادًا تكتيكيًا، وجاء العديد من النجوم العالميين لتعزيز الدوري، كما زادت التغطية الإعلامية عامًا بعد آخر، ومن المهم أيضًا الإشارة إلى التنظيم والاحترافية، فهناك اهتمام أكبر بالتفاصيل، وأعتقد أن الفارق مع أوروبا أصبح قليلًا جدًا، والأندية أصبحت أقوى والمباريات أكثر توازنًا وتنافسية.

02

هل تعتقد أن الدوري السعودي أصبح من أقوى الدوريات في العالم.. ولماذا؟

أعتقد أنه بالفعل من أفضل الدوريات في العالم. هناك لاعبون ومدربون كبار، لذلك لا يوجد سبب يمنع ذلك. بالطبع ما زال هناك طريق للتطور، ففرق منتصف الجدول تحتاج أن تصبح أقوى لزيادة التوازن.

03

ما أصعب مباراة واجهتها في الدوري؟

بلا شك أمام الهلال لأنه فريق يسيطر على الكرة، وعندما لا يمتلكها يضغط لاعبوه بشكل كبير ولا يمنحونك أي فرصة للعب، ويملك لاعبين عالميين قادرين على حسم المباريات.

04

ماذا يعني لك تمثيل الفيحاء وما طموحات الفريق؟

إنه شرف كبير. النادي يوفر كل الظروف للعمل والنجاح. أنا سعيد جدًا هنا، وهذا أفضل مواسمي في السعودية حتى الآن، وهدفنا هو ضمان البقاء في الدوري.

05

ما الذي يميز غرفة ملابس الفيحاء؟

هناك وحدة كبيرة داخل الفريق، الجميع يقاتل من أجل الفوز، ولا أحد يفكر بنفسه قبل الفريق.

06

ما الفريق الذي ترى أنه الأصعب تكتيكيًا والأقوى في دوري روشن السعودي؟

فريق الهلال.

07 من أصعب لاعب واجهته في الدوري؟

الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط فريق الهلال، وهو لاعب متكامل جدًا ومن الصعب مواجهته.

08

كيف تقيم مستوى اللاعبين السعوديين؟

تطوروا كثيرًا، وهناك لاعبون شباب مميزون. هم أقوياء بدنيًا ومهاريًا، ويهتمون بالتفاصيل خارج الملعب مثل التغذية واللياقة. تطورهم مستمر، وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم ليس صدفة.

09

من اللاعب الذي تتمنى اللعب معه؟

الفرنسي بول بوجبا.

11

كيف ترى مباراتكم أمام الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري؟

صعبة أمام أحد المنافسين على اللقب، ونتوقع مواجهة قوية.

12

من تتوقع أن يفوز بالدوري؟

السباق بين الهلال والنصر، وسيُحسم في النهاية بفارق بسيط.