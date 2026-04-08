الخميس.. صالات السينما تستقبل الفيلم السعودي «ربشة»

شهدت مدينة جدة احتفاءً بإطلاق الفيلم السعودي «ربشة» بدور السينما في السعودية ودول الخليج، وذلك خلال العرض الأول الذي جرى في «فوكس سينما ـ رد سي مول»، وسط حضور من أبطال وصنّاع العمل، إلى جانب نخبة من الضيوف من الوسط الفني وممثلي وسائل الإعلام، ويبدأ عرض الفيلم في الصالات، الخميس.

الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في جدة، يأتي بتوقيع المخرج والمؤلف محمد مكي، ويشارك في بطولته كل من: عزيز غرباوي، نجلاء العبد الله، صالح بن زبن، رهف إبراهيم وأماني الجميل، ومن إنتاج شباك وحكاية ميكرز وميكرز استديو، فيما تتولى توزيعه شركة «قنوات».

وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوّق يجمع بين الإثارة والدراما النفسية، حيث تبدأ القصة بزوجين يحتفلان بذكرى زواجهما في أجواء هادئة، قبل أن تقلب زيارة ضيف غامض وغير متوقع مجرى الأحداث، ومع انكشاف أسرار من الماضي يتحول الاحتفال إلى مواجهة نفسية حادة تختبر الثقة بين الزوجين وتهدد علاقتهما، لتتصاعد الأحداث تدريجيًا وتتحول الليلة إلى فوضى مشحونة بالتوتر والغموض.

من جهته، أوضح المخرج محمد مكي أن «ربشة» يمثل قراءة إنسانية للجوانب المعقّدة في العلاقات، خصوصًا حين تتحول إلى أنماط سامة أو نرجسية تستنزف الإنسان نفسيًا، مشيرًا إلى أن العمل يطرح تساؤلات مهمة حول حدود الاستمرار في العلاقة تحت مسمى الحب أو الزواج، وأهمية الصحة النفسية في الحفاظ على توازنها.

من جانبه، بيّن الفنان عزيز غرباوي أن تجسيده لشخصية «فيصل» شكّل تحديًا كبيرًا، نظرًا لتعقيداتها النفسية، حيث تطلب الدور منه الغوص في مشاعر القلق والتوتر طوال فترة التصوير.