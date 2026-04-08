أمام الأهلي.. مانويل يبحث عن الفوز الثاني

يبحث البرتغالي بيدرو مانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، عن انتصاره الثاني أمام منافسه الأهلي طوال مشواره التدريبي.

وواجه المدرب البرتغالي النادي الجداوي في سبع مباريات سابقة، انتصر في واحدة، وخسر خمسًا، وتعادل في مناسبة واحدة.

وقاد المدرب البالغ 51 عامًا أربعة فرق سعودية، وكان التعاون المحطة الأولى عام 2018، مرورًا بالنصر 2021 ثم الخليج 2022 وأخيرًا الفيحاء 2024.

واستطاع مانويل تسجيل سبعة أهداف، فيما استقبلت شباك الفرق التي دربها 17 هدفًا.

وتعرض المدرب البرتغالي إلى أكبر خسارة أمام منافسه الأهلي بنتيجة 0ـ5 ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، الموسم الماضي على أرض الأخير وفي ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وسجل مانويل الفوز الوحيد على الأهلي عندما كان مدربًا للنصر بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ 13 من الدوري موسم 2021ـ2022.