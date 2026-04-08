دوري «يلو»..جدة يفقد 4 أساسيين أمام الرائد

أجّل البرازيلي روبرتو أوليفيرا، مدرب فريق جدة الأول لكرة القدم، إعلان القائمة التي ستلعب أمام الرائد عند الـ 07:15 مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ 28 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بسبب كثرة الإصابات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتأكد غياب 4 لاعبين أساسيين عن المواجهة، وفق ما ذكره لـ«الرياضية» الدكتور مصطفى السيسي اختصاصي العلاج الطبيعي في النادي، الذي أوضح أن المدافع فهد الصحفي ما زال يعاني من كدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة اليسرى تعرض لها في مباراة العلا التجريبية، فيما يخضع البراء باعظيم قائد الفريق إلى برنامج تأهيلي، نتيجة إصابته بكدمة في الجانب الأيمن للوجه أمام الجندل، وخرج الجورجي جيورجي أبورجانيا من حسابات المدرب، لتأثره بتمزق في العضلة الأمامية، فيما يغيب يوسف الحربي بداعي تراكم البطاقات.

ويحتل فريق جدة المرتبة العاشرة برصيد 34 نقطة، وبفارق 31 نقطة عن أبها متصدر البطولة.