بيريتيني يتأهل إلى دور الـ 16

تجاوز الإيطالي ماتيو بيريتيني منافسه الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين نظيفتين «6ـ0 و6ـ0» في أقل من 49 دقيقة، الأربعاء، في مستهل مباريات الأخير في الدور الثاني من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب.

وبعد شوط أول تنافسي، أخفق مدفيديف المصنف عاشرًا عالميًا والبالغ 30 عامًا، في جميع ضرباته، مرتكبًا أكثر من 30 خطأ مباشرًا و5 أخطاء مزدوجة على إرساله، فانتهت المجموعة الأولى بعد 25 دقيقة فقط.

وبعدما فقد أعصابه بسبب كسر إرساله مجددًا في بداية المجموعة الثانية، أقدم مدفيديف الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على تحطيم مضربه أربع مرات.



وغادر الملعب الرئيس من دون أن يحرز أي شوط، وهذا أمر لم يحصل معه سابقًا في مسيرته.

وكان بيريتيني، المشارك ببطاقة دعوة والمصنف 90 عالميًا، حقق الإنجاز ذاته في نسخة العام الماضي عندما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيًا عالميًا حينها، من الدور الثاني في أولى مبارياته في الدورة.

وسيواجه الإيطالي ابن الـ29 عامًا في ثمن النهائي إما الفرنسي أرتور ريندركنيش «27» أو البرازيلي جواو فونسيكا «40».