توتنام يعلن مساعدي دي زيربي

أعلن نادي توتنام الإنجليزي عن أسماء الجهاز المعاون للإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أنَّ ماركاتيلو ماركاتيلي مدربًا للياقة البدنية للفريق الأول، ومارسيلو كوينتو مدربًا لمرحلة التطوير المتقدمة للاعبين المحترفين، على التوالي.

ويجلب ماركاتيلو، المعروف أيضًا باسم ماركو، خبرة كبيرة إلى هذا الدور، وبدأ العمل مع دي زيربي عام 2015 مع نادي فوجيا كالتشيو الإيطالي، ومنذ ذلك الحين ظلَّ جزءًا من الجهاز الفني المعاون له.

وعمل مارسيلو عن قرب مع دي زيربي خلال الأعوام الثلاثة الماضية خلال وجوده مع برايتون ومرسيليا.

وينضم ماركاتيلو كوينتو إلى الجهاز الفني إلى جانب برونو سالتور «مدرب مساعد»، وأندرياس جيورجسون «مدرب مساعد»، وكاميرون كامبل «مدرب تطوير فردي»، وفابيان أوتي «مدرب حراس المرمى». كما سيواصل كل من ستيورات لويس وديان بريل تقديم الدعم للجهاز الفني.