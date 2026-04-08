ديالو يدعم كاريك في مهمة يونايتد

أكد الإيفواري أماد ديالو، جناح فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، أنَّ مايكل كاريك، المدرب المؤقت الحالي، الرجل المناسب لتولي قيادة الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي بشكل دائم.

ومنذ توليه المسؤولية عقب إقالة روبن أموريم، مدرب الفريق السابق، يناير الماضي، قاد كاريك الفريق إلى تحقيق سبعة انتصارات في عشر مباريات، ‌مقابل هزيمة ‌واحدة فقط.

وتحت قيادة لاعب ‌وسط ⁠مانشستر يونايتد ومنتخب ⁠إنجلترا السابق، يقترب النادي من العودة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم.

وقال ديالو ⁠للصحافيين: «من وجهة نظري الشخصية، ‌إنه الرجل المناسب. ‌لديه خبرة كبيرة، ويعرف النادي جيدًا، ويجسد شخصية ‌النادي وعلاقته مع جميع اللاعبين ‌جيدة للغاية».

وأضاف: «أحيانًا هذا النوع من المدربين يمكنه إعادة النادي إلى المكانة التي ينتمي إليها. القرار ليس بيد اللاعبين، لكن رأيي الصادق هو أننا ‌سعداء جدًّا بوجود مايكل كاريك مدربًا».

وأيَّد المهاجم برايان مبيومو، الذي ⁠انضم ⁠إلى مانشستر يونايتد قادمًا من برينتفورد العام الماضي، هذه الآراء، قائلًا إنَّ لاعبي الفريق خاضوا تجربة جيدة في العمل مع كاريك.

وتابع حديثه: «يعرف كيف يتحدث إلينا وسنحاول أن نستفيد منه قدر الإمكان. كان الأمر أسهل لأنه يعرف المكان جيدًا. لقد كان من الرائع العمل تحت قيادته».

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد في مباراته المقبلة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 13 أبريل الجاري.