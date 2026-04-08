أرسنال.. ملك الدقائق الأخيرة

لم يكن الهدف الذي أحرزه الألماني كاي هافرتز، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عند الدقيقة «90+1» ضد سبورتينج لشبونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، الأول خلال الموسم الجاري، إذ بات الأحمر اللندني متخصصًا في إحراز أهداف الدقائق الأخيرة.

وخلال الموسم الجاري سجَّل أرسنال سبعة أهداف بعد الدقيقة 90 حتى أوائل أبريل 2026، وهو رقم يتساوى به مع برينتفورد وليفربول كأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الوقت بدل الضائع.

من بين تلك الأهداف المتأخرة جاء هدف جابرييل ماجالييس عند الدقيقة «96» ضد نيوكاسل يونايتد في 28 سبتمبر 2025 برأسية من ركنية حوَّل النتيجة من 1ـ1 إلى 2ـ1 بعد هدف ميكيل ميرينو السابق في الوقت الإضافي.

وسجَّل بوكايو ساكا هدفًا عند الدقيقة «90+1» ضد برينتفورد بعد تمريرة من ميكيل ميرينو، الذي كان قد سجَّل في الدقيقة 11 برأسية من عرضية بن وايت، ليحسم الفوز 2ـ0 على أرضه.

في أغسطس 2025 سجَّل فيكتور جيوكيريس ركلة جزاء عند الدقيقة «94+» ضد ليدز يونايتد ضمن الفوز 5ـ0 بعد أن صنع فرصة سابقة بنفسه في المباراة.

وأحرز ماكس دوموان، البالغ 16 عامًا و73 يومًا، هدفًا عند الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي ضد إيفرتون بعد أن صنع هدف فيكتور جيوكيريس عند الدقيقة «89» بعرضية من اليسار، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري في فوز 2ـ0.

كما أحرز جابرييل مارتينيلي هدفًا متأخرًا عند الدقيقة «92+» ضد مانشستر سيتي، ليحقق تعادلًا 1ـ1 في مباراة على أرضه، ومثله سجَّل جيوكيريس أهدافًا متأخرة أخرى ضد سندرلاند وتوتنام، وفاز بركلة جزاء فاز بها دوموان عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي في إحدى المباريات.

سجَّل الفريق 21 هدفًا في الدقائق الـ15 الأخيرة من المباريات بين الدقائق «76 و90+»، ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي الأهداف البالغ 61 هدفًا.

من أصل 8 أهداف متأخرة عامة في الدوري جاء 5 منها وأرسنال متقدم و3 منها بواسطة جيوكيريس، بينما سجَّل هدف تعادل متأخر واحد فقط وهدفي فوز متأخرين من رأسية جابرييل ضد نيوكاسل، وهدف خطأ سجَّله يرسون موسكيرا ضد وولفرهامبتون.

جاءت بعض الأهداف المتأخرة من ركنيات أو كرات ثابتة، حيث أسهم جابرييل وميرينو في عدة منها مع تسجيل أرسنال 16 هدفًا من الركنيات الموسم الجاري، وهو أعلى رقم في الدوري.

استقبل أرسنال 6 أهداف بعد الدقيقة 85 في بعض الحالات بما في ذلك أهداف أدت إلى التعادل 2ـ2 ضد وولفرهامبتون بعد التقدم 2ـ0، وهدف ضد سندرلاند وآخرين، ليرتفع عدد الأهداف التي استقبلها في آخر 15 دقيقة إلى 8 من أصل 22 هدفًا.

في دوري أبطال أوروبا سجَّل أرسنال 27 هدفًا واستقبل 5 أهداف فقط مع 7 شباك نظيفة في المسابقة حتى أبريل 2026، وسجَّل أهدافًا متأخرة أخرى مثل هدف بوكايو ساكا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ضد أولمبياكوس.

وأسهمت الأهداف المتأخرة في الحفاظ على موقع أرسنال في الصدارة خلال مباريات الدوري ضد نيوكاسل وبرينتفورد وإيفرتون مع بقاء جولات قليلة في الموسم بعد 31 مباراة.