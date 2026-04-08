بعد سحب اللقب.. موتسيبي يزور السنغال

يزور الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الأربعاء، داكار بعد قرابة شهر من قرار تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا لصالح المغرب البلد المضيف، ما أثار غضبًا وسخطًا واسعين في أرجاء البلاد.

وكان موتسيبي قد أعلن في نهاية مارس أنه سيزور السنغال والمغرب من أجل التأكيد على أهمية «العمل معًا لتطوير كرة القدم الإفريقية»، على خلفية مواجهته ومؤسسته العديد من الانتقادات.

ووصل موتسيبي الأربعاء إلى مطار بليز دياني الدولي، بالقرب من داكار، وكان في استقباله عبدولاي فال، رئيس الاتحاد السنغالي للعبة.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد القاري، يزور موتسيبي بداية جزيرة جوري، بماضيها التاريخي والتذكاري القوي، رمز تجارة الرقيق والتي تقع مقابل العاصمة السنغالية.

ومن المتوقع أن يستقبله باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي في القصر، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا في الـ 05:30 مساء في أحد فنادق داكار.

وتأتي زيارته ضمن أجواء مشحونة منذ أن قرر «كاف» تجريد السنغال من لقبها لصالح المغرب بعد نهائي فوضوي انتهى بفوز «أسود التيرانجا» 1ـ0 بعد التمديد في يناير الماضي في الرباط.

قبل صافرة النهاية، غادر عدد من لاعبي السنغال الملعب لمدة خمس عشرة دقيقة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد وقت قصير من إلغاء هدف للسنغال. أهدر «أسود الأطلس» ركلة الجزاء التي سددها إبراهيم دياز، قبل أن تسجل السنغال هدف الفوز في الوقت الإضافي.

في 17 مارس، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن منتخب السنغال انسحب من المباراة النهائية، مؤكدة فوز المغرب بنتيجة 3ـ0.

وطعن الاتحاد السنغالي بالقرار أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي ستصدر حكمها في موعد لم يُحدد بعد.

وأثار قرار الاتحاد الإفريقي ردود فعل غاضبة في السنغال، حيث دعت الحكومة في بيان صدر في 18 مارس، إلى إجراء تحقيق دولي في «شبهات الفساد داخل الهيئات الإدارية» للاتحاد الإفريقي.

وتسارع الأمور دفع موتسيبي للتصريح أنه لا توجد معاملة «تفضيلية» لأي دولة إفريقية، مشيدًا بـ«استقلالية» هيئاتها التأديبية.