الهلال.. ناصر يتعافى وسالم ومندش جاهزان

تعافى ناصر الدوسري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، من إصابة إصبع القدم، إلا أنها لن تمنحه فرصة المشاركة ضد الخلود في المباراة المقبلة من الجولة الـ 29 من دوري ورش السعودي، التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الأربعاء، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن حظوظ مشاركة الدوسري، أمام السد القطري، الإثنين المقبل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة باتت ضئيلة معللًا ذلك بحاجة اللاعب لمخزون لياقي بدني كافٍ بعد انقطاعه عن التدريبات لأكثر من شهر بسبب الإصابة.

إلى ذلك، أصبح سالم الدوسري القائد وسلطان مندش الجناح، جاهزين للمشاركة في مواجهة اليوم بعد تعافيهما من الإصابة على أن يحدد الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيمون إنزاجي، العناصر الأساسية والبديلة في الاجتماع الفني.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة ترتيب دوري «روشن»، برصيد 65 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط.