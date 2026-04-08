الاتحاد يجهز الشهري وديابي قبل النخبة

يخضع صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لبرنامج علاجي مكثف في موضع إصابته بعضلة الساق، بهدف تجهيزه قبل الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يواجه فيها الوحدة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشهري، سيحضر عصر الأربعاء إلى عيادة النادي لمواصلة برنامجه العلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وبيّن المصدر نفسه، أن الفرنسي موسى ديابي، سيخضع إلى تدريبات لياقية نظير غيابه عن مواجهة نيوم التي تلعب مساء الأربعاء، لتعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة الحزم الماضية، على أن يكون جاهزًا قبل المواجهة القارية.

إلى ذلك، يحدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، عصر الأربعاء، في الاجتماع الفني الذي يسبق مواجهة نيوم، الأجانب الثمانية من أصل عشرة، الذين سيعتمد عليهم في المواجهة، وهم الصربيان بريدراج رايكوفيتش، وجان كارلو سيميتش، والبرازيلي فابينيو، والألباني ماريو ميتاي، والجزائري وحسام عوار، والبرتغاليان دانيلو بيريرا، وروجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر، والهولندي ستيفين بيرجوين، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج ايلينيخينا.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 45 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن النصر متصدر الترتيب.