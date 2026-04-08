في ربع النهائي على ملعبه.. انتصارات «البرشا» 50%

شهدت مسيرة فريق برشلونة الأول لكرة القدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه خلال العقد الأخير تسجيله حصيلة انتصارات تجاوزت نسبة الـ50% من مواجهاته منذ عام 2014 وحتى نسخة الموسم الماضي.

وبدأت السلسلة بمواجهة أتلتيكو مدريد أبريل 2014 والتي انتهت بالتعادل 1ـ1، وفي 2015 حقق الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2ـ0، ثم انتصر على أتلتيكو مدريد 5 أبريل 2016 بواقع 2ـ1.

بينما تعادل سلبًا 0ـ0 أمام يوفنتوس بتاريخ 19 أبريل 2017، وخلال مواجهة روما في 4 أبريل 2018 فاز برشلونة بنتيجة 4ـ1، وتبعها بالفوز على مانشستر يونايتد 16 أبريل 2019 بنتيجة 3ـ0، وفي نسخة 2020 التي جرت بنظام الدورة المجمعة في لشبونة خسر الفريق أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2ـ8 بتاريخ 14 أغسطس 2020.

وغاب النادي عن هذا الدور في أعوام 2021 و2022 و2023، ليعود في 16 أبريل 2024 ويخسر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1ـ4، أما في نسخة 2025 فقد خاض الفريق مباراته في ربع النهائي على ملعبه «مونتجويك» وانتصر على بوروسيا دورتموند الألماني 4ـ0.

وأسفرت النتيجة عن تسجيل أرقام جديدة تضاف لسجله التنافسي، وبذلك خاض الفريق 9 مباريات في هذا الدور خلال الفترة المذكورة، سجل خلالها 15 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، وتوضح البيانات الإسبانية أن الفريق حقق 5 انتصارات وتعادلين ومثلها خسائر.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين في هذه المرحلة التاريخية للفريق، بينما تشير التقارير الفنية إلى أن معدل استقبال الأهداف ارتفع بشكل ملحوظ في المواسم الخمسة الأخيرة مقارنة بالنصف الأول من العقد، ما أثر على فرص التأهل إلى نصف النهائي التي لم تتحقق سوى مرتين طوال هذه المدة.