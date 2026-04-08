محافظ الأحساء يستقبل القاضي

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الأربعاء، بدر القاضي، نائب وزير الرياضة.

واطلع محافظ الأحساء على البرامج والمبادرات الرياضية التي تسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية، وتطوير القطاع الرياضي في المحافظة، ودعم ورعاية المواهب الرياضية، إضافة إلى بحث سبل الاستثمار في المنشآت والفعاليات الرياضية بما يرفع مشاركة المجتمع بمختلف فئاته.

وأكد الأمير سعود بن طلال أنَّ ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وتمكين هو امتداد للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، مشيرًا إلى أنَّ هذا الدعم أسهم في تعزيز كفاءة المنظمات والبرامج الرياضية، ورفع مستوى تأثيرها التنموي، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي وتنمية مستدامة، ويعكس حرص القيادة على تمكين الإنسان وتعظيم أثر المبادرات المجتمعية. وبيَّن أنَّ تطوير الرياضة والفعاليات يعزز جاذبية الأحساء للزيارة، ويفتح فرصًا للاستثمار والرعاية في القطاع الرياضي.

من جانبه، أعرب القاضي، نائب وزير الرياضة، عن شكره لمحافظ الأحساء، على دعمه ومتابعته القطاع الرياضي في المحافظة، التي كان لها الأثر الكبير في تمكين الأندية والبرامج الرياضية للوصول إلى مستويات متميزة على مختلف الأصعدة.