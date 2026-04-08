الأربعاء.. شبح بيشة يطرب الدرعية

يُحيي الفنان السعودي الملقب بـ«شبح بيشة» حفلًا غنائيًّا، الأربعاء، بمسرح الميادين في الدرعية، ضمن فعاليات مهرجان الفنون التقليدية، الذي تنظمه وزارة الثقافة.

وشهد المهرجان تنظيم العديد من الحفلات الغنائية أبرزها دحوم الطلاسي، الجمعة الماضي.

وانطلق المهرجان 26 مارس الماضي في الدرعية، ويستمر حتى الخميس المقبل تحت إشراف وزارة الثقافة، ويتضمَّن عروضًا للفنون الأدائية من مختلف المناطق السعودية، منها السامري وفن المحاورة. وعلى مسرح أمسيات الشعر النبطي، يُنظِّم المهرجان أمسياتٍ شعريةً، وورشًا لتعلُّم الفنون التقليدية للتعريف بأساسياتها عبر المشاركة العملية المباشرة بأسلوبٍ مبسَّطٍ، كذلك حكاية البحر، وهو عرضٌ حي، يستحضر أجواء البحر والساحل، ويقدِّم الأهازيج البحرية التي كانت تُستَخدم لتحفيز البحارة.

وتشمل الفعاليات أيضًا «جدارية الشعر النبطي» التي تُقدِّم تجربةً بصريةً وتفاعليةً، تستعرض تطوَّر الشعر النبطي بوصفه عنصرًا مؤثرًا في الفنون الأدائية. وتضمُّ منطقة الفعاليات المصاحبة للمهرجان «منطقة المتاجر» التي تُعنى بتقديم أزياء الفنون التقليدية الأدائية والإكسسوارات المرتبطة بها.