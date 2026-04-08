عُماني يسقط أوساكا ويقرب بانكوك من النهائي

قاد العماني محسن الغساني، فريق بانكوك يونايتد التايلاندي الأول لكرة القدم، في الفوز خارج ملعبه على جامبا أوساكا الياباني 1ـ0، الأربعاء، على ملعب مدينة سويتا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لـ«الشرق».

وسجل الغساني هدف الفوز الوحيد لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 15 من المباراة، فيما أكمل أوساكا المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض المدافع شينوسوكي ناكاتاني للطرد عند الدقيقة 74.

ويلعب الفريقان مواجهة الإياب الأربعاء المقبل، في بانكوك العاصمة على ملعب راجامانجالا.

تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في بداية اللقاء مع أفضلية نسبية لصالح بانكوك يونايتد الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 15 نتيجة لمس شينوسوكي ناكاتي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، حيث تصدى لتنفيذها محسن الغساني وسددها بنجاح داخل الشباك.

وشهد الشوط الثاني هجمات سريعة للغاية من قبل الفريقين من خلال عديد الفرص التي أتيحت لهما، حيث سدد بوانغجان لاعب بانكوك يونايتد كرة قوية مرت فوق العارضة 50، رد عليه لجامبا أوساكا ريوتارو ميشينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت خارج الخشبات الثلاث 51.

ثم دانت الأفضلية بعد ذلك لصالح جامبا أوساكا الذي وصل إلى مناطق بانكوك يونايتد في الكثير من الأحيان أبرزها تسديدة دينيس هوميت التي جاءت من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم 53، في حين مرت تسديدة زميله عصام الجبالي فوق العارضة في الدقيقة 55.

وتلعب مباريات «الغرب» 19 أبريل، حينما يحل فريق النصر ضيفًا على الوصل الإماراتي، على ملعب زعبيل بمدينة دبي، فيما يلتقي الحسين إربد الأردني أمام الأهلي القطري، على أن يحدد الفائز من المباراتين، طرفي نصف النهائي.