توني يحطم أفضل أرقامه

يقدم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الموسم الأفضل تهديفيًا في مسيرته، التي انتقلت من «مهد اللعبة» إلى دوري روشن السعودي صيف عام 2024.

ومع تبقي 7 جولات محلية وأدوار إقصائية قارية، أحرز النجم الأهلاوي 35 هدفًا الموسم الجاري، بعدما لعِب 39 مباراة في مختلف المنافسات.

ويعتلي صاحب الـ 30 عامًا لائحة هدافي «روشن»، برصيد 26 هدفًا، بالتساوي مع المكسيكي جوليان كينونيس، نجم هجوم القادسية.

على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز الإنجليزي 6 أهداف، قبل توديع المسابقة من دور الأربعة. وفي باقي البطولات، هزّ الشباك ثلاث مرات.

وتفوّق توني على نفسه، متجاوزًا موسمه الأفضل تهديفيًا، 20ـ2021، الذي خاض فيه 52 مباراة، محرزًا لصالح برينتفورد، فريقه السابق، 33 هدفًا أدّت دورًا رئيسًا في الصعود إلى الدوري الممتاز «البريميرليج».

وصنع اللاعب 10 أهدافٍ خلال ذلك الموسم، وكرر ذلك مع الأهلي الموسم الجاري، معادلًا حصيلته الموسمية الأعلى من صناعة الأهداف، قبل نحو شهرٍ ونصف الشهر على نهاية المنافسات الجارية.

وخلال موسمه الأول مع الأهلي، لعِب الإنجليزي 44 مباراة وأحرز 30 هدفًا، مسهمًا في تتويج الفريق للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع انطلاق الموسم الجديد، شارك اللاعب في فوز الفريق بكأس السوبر السعودي، التي احتضنتها هونج كونج.

وبفضل عوامل بينها غزارة توني التهديفية، يظل فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله في قلب الصراع على لقب الدوري مع النصر، المتصدر بـ 70 نقطة، والهلال، وصيف الترتيب بـ 65 نقطة، الذي يتقدم على الأهلي بأفضلية فارق الأهداف.