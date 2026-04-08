العين يتمسك بإيفيتش موسمين

أعلن نادي العين الإماراتي، الأربعاء، تمديد عقد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، موسمين ‌إضافيين.

وقال النادي، ‌في بيان ‌على ⁠منصة «إكس»: «يعلن نادي ⁠العين تجديد عقد فلاديمير إيفيتش، مدرب الفريق الأول، لمدة موسمين إضافيين، ⁠حتى نهاية ‌الموسم ‌الرياضي 2027ـ2028».

وأضاف: «يأتي هذا ‌القرار في إطار ‌استراتيجية النادي لتعزيز الاستقرار الفني، وفق رؤية واضحة تهدف إلى ‌رفع تنافسية الفريق وتحقيق تطلعاته في مختلف ⁠الاستحقاقات».

وترك ⁠إيفيتش، مدرب واتفورد السابق «48 عامًا»، بصمة كبيرة مع العين منذ تعيينه في فبراير 2025، خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

ويتصدر العين ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 53 نقطة من 16 انتصارًا وخمسة تعادلات دون أي خسارة.