الإنجليز في فرنسا.. نكسات تاريخية.. وانتصارات مدوية

شهدت الملاعب الفرنسية خلال الأعوام الـ50 الماضية مواجهات تاريخية أمام الفرق الإنجليزية قبل مواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره ليفربول، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وتشير الإحصاءات التاريخية لمواجهات الأندية الإنجليزية على الملاعب الفرنسية إلى تفوق نسبي استمر لعقود قبل المتغيرات الجذرية التي شهدتها المواسم الأخيرة، حيث خاضت الفرق الإنجليزية 105 مباريات في فرنسا ضمن مختلف المسابقات الأوروبية حتى عام 2026، حقق خلالها ممثلو «البريميرليج» 38 انتصارًا مقابل 40 هزيمة وتعادلوا في 27 مناسبة.

ويعد ملعب حديقة الأمراء في باريس أكثر الملاعب استضافةً لهذه المواجهات بواقع 18 مباراة شهدت تفوق نادي باريس سان جيرمان الذي نجح منذ عام 2024 في إقصاء 4 أندية إنجليزية متتالية من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ففي تاريخ 2025 خسر نادي ليفربول في باريس بنتيجة 0ـ1 ثم غادر المسابقة بركلات الترجيح 1ـ4 بعد التعادل في مجموع المباراتين.

وفي 15 أبريل 2025 سقط أستون فيلا أمام باريس بنتيجة 1ـ3 على ملعب الأخير قبل أن يودع البطولة في ربع النهائي، كما شهد تاريخ 6 مايو 2025 فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 2ـ1 في إياب نصف النهائي ليؤكد سيطرة الملاعب الفرنسية في تلك النسخة.

ويبرز نادي مانشستر يونايتد كأحد أكثر الأندية نجاحًا في فرنسا حيث حقق انتصارًا تاريخيًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3ـ1 في 6 مارس 2019، بينما يمتلك نادي أرسنال سجلًا خاليًا من الهزائم في فرنسا لفترة طويلة امتدت بين عامي 1994 و2015 قبل أن تنكسر هذه السلسلة، في موسم 2025ـ2026.

وأظهرت الأندية الفرنسية صلابة دفاعية ملحوظة على أرضها حيث استقبلت شباكها 17 هدفًا فقط في 12 مواجهة ضد الإنجليز بمعدل 1.42 هدف لكل مباراة، بينما سجل الهجوم الفرنسي 29 هدفًا في مرمى الضيوف، وفي تاريخ 25 نوفمبر 2025 حققت أندية فرنسا العلامة الكاملة بانتصار مرسيليا على نيوكاسل، وستراسبورج على كريستال بالاس، إضافة إلى فوز باريس على توتنام بنتيجة 5ـ3، وفي مارس 2026 تعرض تشيلسي لهزيمة ثقيلة في فرنسا بنتيجة 2ـ5 أمام باريس سان جيرمان الذي بات يمتلك نسبة فوز تصل إلى 57% أمام الفرق الإنجليزية على ملعبه منذ عام 2024.

وتؤكد البيانات أن الملاعب الفرنسية شهدت تسجيل 245 هدفًا في تاريخ هذه المواجهات، حيث بلغت دقة التمرير للأندية الإنجليزية في فرنسا 88% بينما اعتمدت الفرق الفرنسية على التحولات السريعة التي أثمرت عن حسم 63% من المباريات التي جرت في باريس وليون وليل لصالح أصحاب الأرض خلال آخر عامين.