كاريلي: دخلنا مرحلة الحسم.. والقادسية صعب

وصف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، المرحلة المقبلة من دوري روشن السعودي، بالحاسمة وتتطلب أعلى درجات التركيز.

وقال كاريلي، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة القادسية، الخميس، ضمن الجولة الـ 28: «نحن في المراحل الحاسمة من الدوري، وكل مباراة بالنسبة لنا تُعد نهائيًا صعبًا، خاصة تلك التي تلعب أمام الفرق القوية مثل القادسية، لذلك يجب علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز لتحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث».

وأضاف: «في المباراة الماضية أمام الأهلي، وقعنا في أخطاء جماعية وليست فردية،واستقبلنا هدفين مبكرين أفقدانا التوازن وصعّبا مهمتنا، وخسرنا بثلاثية، لذا علينا تصحيح الأخطاء سريعًا، والظهور بصورة أفضل بدءًا من مواجهة الخميس لتعويض الخسارة السابقة».

وأشار المدرب البرازيلي إلى أنَّ الجزائري عبد القادر بدران سيكون ضمن القائمة، لكنه لن يبدأ أساسيًّا لأنه للتو عاد إلى التدريبات، وربما نمنحه دقائق محدودة في الشوط الثاني حسب مجريات المباراة، أما ما يخص إشراك السوري محمد الصلخدي في الشوط الثاني من المواجهة الماضية لم يكن بسبب الإرهاق، بل نتيجة تغيير الرسم التكتيكي أثناء المباراة.

ويحتل ضمك المرتبة الـ 15 برصيد 22 نقطة، ويفصله عن أقرب الفرق مهددًا بالهبوط نقطتان فقط.