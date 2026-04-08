كيسيه وحامد يقودان الدفاع.. والبريكان أساسيّا

زجَّ الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالإيفواري فرانك كيسيه في قلب الدفاع إلى جانب ريان حامد، خلال مواجهة الفيحاء، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، مع الدفع بفراس البريكان أساسيًّا.

ويدخل الفريق الأهلاوي بتشكيل أساسي مكوَّن من: السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه محمد عبد الرحمن ودامس في ظهيري الجنب، فيما يقود كيسيه وحامد العمق الدفاعي، بينما يوجد في الوسط الفرنسي إنزو ميو وزياد الجهني، مع الجزائري رياض محرز والبرازيلي جالينو على الأطراف، خلف الثنائي الهجومي إيفان توني وفراس البريكان.

يذكر أنَّ الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، فيما يأتي الفيحاء في المركز التاسع بـ 33 نقطة.